Азаров утверждает, что стоит в пробках, «как и все»

Премьер Николай Азаров заявляет, что при проезде его кортежа движение не перекрывается.

Об этом Азаров написал в своем Facebook, комментируя сообщение одного из пользователей, который пожаловался, что из-за перекрытия дорог опаздывает на работу.

"В Украине таких кортежей, о которых вы говорите, может быть несколько - это кортежи с главой государства, председателем Верховного Совета, премьер-министром или руководителей глав государств и правительств, которые приезжают с официальными визитами в нашу страну", - отметил он.

"При проезде премьер-министра и председателя Верховного Совета движение в городе не перекрывается, и поэтому опоздать на работу по этой причине невозможно", - добавил Азаров.

Он также написал, что, как и все, ездит "в общем потоке", и также пробирается "сквозь пробки".

"Что же касается глав государств и правительств других государств, то их проезд регламентируется протоколом, и точно также осуществляется проезд во всех европейских столицах. Наверное, это неудобство для жителей столицы. Но это мировая практика", - написал Азаров.

"Выход один - делать улицы шире, строить развязки и как можно меньше доставлять неудобства для наших людей. В этом направлении, согласитесь, в Киеве проводится определенная работа. Она будет проводиться и дальше", - добавил он.

Украинская правда