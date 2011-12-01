Нардеп заволновался, что автомобили обложат налогом аж 4 раза

Народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ТЕРЕХИН заявляет, что принятие законопроекта о налоге на роскошь, предложенном вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО, в первую очередь ударит по среднему классу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТЕРЕХИН заявил сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

«Так, как этот закон выписан, – по нему будут платить не богатые, а будет платить средний класс», - сказал С.ТЕРЕХИН.

По его словам, в этом законопроекте очень оригинально выбраны предметы роскоши. «Квартиры, машины с объемом 3400 кубов, а это четверть всего автопарка Украины, обувь дорогая, изделия из меха, кожи, ковровые, швейные и даже трикотажные изделия, которые стоят более 30 размеров минимальной заработной платы», - добавил он.

В то же время, по словам С.ТЕРЕХИНА, сама концепция этого законопроекта неправильна, поскольку это налогообложение капитализированных расходов. «Для примера по этому законопроекту автомобиль будет облагаться налогом четыре раза четырьмя разными налогами – НДС, акциз, оплата регистрации, а теперь еще и на роскошь», - сказал он.

С.ТЕРЕХИН отметил, что если правительство хочет поднять какие-то налоги, то в первую очередь нужно поднять один-единственный налог – акциз. «И зачем кружева устраивать», - сказал он.