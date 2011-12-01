Власенко призвал судью исправить то, что «натворил Киреев»

Народный депутат Украины из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ВЛАСЕНКО считает незаконным отстранение его от дела бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в качестве защитника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рассмотрения апелляции на приговор Печерского районного суда г. Киева относительно Ю.ТИМОШЕНКО в апелляционном суде г. Киева.

«Я считаю свое отстранение от дела незаконным. Я считаю, что нет на сегодняшний день никаких оснований не допускать меня и адвоката ТИТАРЕНКО к делу», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Также он отметил, что на судью Апелляционного суда Елену СИТАЙЛО оказывается давление. В частности, С.ВЛАСЕНКО заявил, что он знает, кто оказывает на нее давление и как это делается.

При этом С.ВЛАСЕНКО призвал Е.СИТАЙЛО вспомнить, что она является судьей, и исправить то, что «натворил КИРЕЕВ».

На данное время в судебном заседании объявлен перерыв на 15 минут.

Как сообщалось, 18 июля судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об отстранении С.ВЛАСЕНКО от защиты по «газовому» делу, возбужденном в отношении экс-премьер-министра. Такое решение суд принял в связи с «систематическим нарушением» С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания

Николай ТИТАРЕНКО защищал Ю.ТИМОШЕНКО с 25 июня по 11 июля. Однако экс-премьер разорвала договор со своим защитником из-за того, что тот не мог эффективно представлять ее интересы на судебном заседании, поскольку суд не предоставлял ему необходимого времени на ознакомление с материалами дела. В августе суд повторно ввел Н.ТИТАРЕНКО в процесс, однако уже через четыре дня после этого вновь отстранил его от защиты Ю.ТИМОШЕНКО "в связи с систематическим неуважением к суду", которое якобы выражал Н.ТИТАРЕНКО.