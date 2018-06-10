Партийные съезды зафиксировали миграцию политических спонсоров

Наблюдатели за отечественным политикумом, которые до сих пор уверены в марксовском примате материального базиса над политической надстройкой, искали в разнообразии съездов партий и блоков, которые десятками прокатились по Украине, начиная со 2 августа, определенные сущностные моменты. А именно – останутся ли в избирательных списках политических сил их спонсоры. Ведь кто-то должен платить те десятки и сотни миллионов долларов за агитацию и пропаганду, организацию массовых мероприятий, содержание многолюдных штабов разного уровня, за так называемую “работу” с членами избиркомов (от центрального до местных), которую неудобно называть “подкупом” и множество других пунктов того суперзатратного действа, что зовется “избирательная кампания”. Да и после кампании партийная жизнь не заканчивается. Просто чуть меньше стоит.

Конечно, есть в политическом спонсорстве какие-то “святые” константы. Понятно, что ни Ринат Ахметов, ни Антон Пригодский, ни Борис Колесников не окажутся в ни одном другом списке, кроме как в “региональном”. Скорее Джордж Буш-младший запишется в Демократическую партию США. И вообще со спонсорами в Партии регионов такой надежный “запас прочности”, что бояться недостатка средств не приходится. Чего стоит лишь включение в список “новичка” – руководителя „Познякижилбуд” Нвера Мнацакановича Мхитаряна? Можно догадываться, что не один миллион долларов.

А что разворовывают в местных штабах “не по чину”, то это уже не спонсоров проблема...

Однако для некоторых не настолько богатых сил спонсоры без преувеличения – дело жизни или смерти. Например, без руководителя огромного и богатого металлургического комбината им. Ильича Владимира Бойко Соцпартия могла потерять последние (и без того довольно призрачные) шансы на прохождение в парламент. Тем более что союзники по правящей коалиции пытались переманить опытного “розового директора” в свои ряды. Ведь Бойко – это не только “спонсорская помощь”, но и большое влияние на электорат Мариуполя. Но пронесло.

Хотя уход в Партию регионов председателя Госкоматома Андрея Деркача вместе со своими капиталами и медиа-холдингом стал ощутимым ударом для Александра Мороза. Поговаривают, что от руководства социалистами в таких якобы “вкусных” ведомствах, как МВД, Минтрансвязи и Минобразования большой выгоды для партии нет. Не потому, что такие министры порядочны. Там такие заместители-“регионалы”, что и ложку до рта донести не дадут, не то что финансовые потоки освоить...

4 августа после оглашения списка Партии регионов стало понятно, что и без того богатейшие доны смогли таки вызывать миграцию к себе нескольких не последних “доноров” Блока Юлии Тимошенко. Речь идет о Василии Хмельницком, известном как лидер запорожской промышленно-финансовой группы, и Александре Єдине, которого в СМИ характеризуюткак “олигарха средней руки”. С Михаилом Бродским вышла весьма интересная история: из инвестора БЮТ “денди” украинской политики, публично разоблачая недавнюю “начальницу”, превратился в попутчика Партии регионов. Потери для БЮТ были ощутимыми, но в списке блока осталось достаточно инвесторов, чтобы обеспечить широкомасштабную парламентскую кампанию.

Аграрный магнат Богдан Губский, банкиры братья Буряки, автомобильный “король” Тариэл Васадзе, владелец харьковских рынков Александр Фельдман, деятель шоу-бизнеса Николай Баграев, владелец мультипрофильного бизнес-холдинга Сергей Осыка, киевский предприниматель Анатолий Семинога, одесский миллионер Юрий Крук – это далеко не полный перечень олигархов, перевоспитываемых Юлией Владимировной в “воинов света” и на “чаек по имени Джонатан Ливингстон”.

С точки зрения денег на кампанию это хорошо. А в аспекте электоральной привлекательности списка – не очень, поскольку многие из перечисленных выше небедных личностей имеют крайне своеобразную репутацию.

То же касается и списка Партии регионов: имена Бориса Колесникова, братьев Клюевых, Василия Джарты, Дмитрия Сандлера, Василия Горбаля, Сергея Кивалова, Эдуарда Прутника да и самого Рината Ахметова ассоциируются не только с большими деньгами, но и с большими скандалами. Иногда криминального пошиба.

На этом фоне ситуация со спонсорами и их миграцией в блоке “Наша Украина” – “Народная самооборона” выглядит сравнительно приличной. НУ не включила в избирательный список одного из своих главных спонсоров, демонизированного Петра Порошенко. Как поговаривают, не без компенсации: в проходной части, мол, будет его отец, а самому Петру Алексеевичу предложат возглавить Нацбанк.

Кроме того, “нунсики” сумели сделать так, чтобы фигуры новых больших инвесторов этого проекта тускло виднелись где-то на горизонте, но не были представлены напрямую в избирательном списке.

“Электоральное счастье” политических сил – не только в деньгах. Но и без них успеха – не видать. Потому и интересуют наблюдателей имена спонсоров и миграционные процессы в этой немногочисленной категории населения.

Например, поговорюють, что “идолица” украинской эстрады Верка Сердючка при всей своей безумной раскрученности получит какие-то шансы со своим избирательным проектом, лишь если найдет достойного спонсора. По слухам, такой человек уже на подходе. Зовут “благотворителя” Виктор Михайлович, а известен больше всего как зять экс-президента Украины...

Николай Писарчук