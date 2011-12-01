Тимошенко выдали на руки заключение врачей

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО получила результаты обследований состояния здоровья, которые были проведены 23 ноября в Киевской областной больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

"По личной просьбе Ю.ТИМОШЕНКО в рамках Закона Украины «Об охране здоровья» ей были предоставлены результаты инструментального обследования состояния ее здоровья", - говорится в сообщении.

В ГПтС также напомнили, что в рамках обеспечения медицинского сопровождения Ю.ТИМОШЕНКО во время ее содержания в Киевском СИЗО после комиссионного обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО специалистами Минздрава Украины на основании полученных результатов инструментального обследования в Киевской областной клинической больнице членами комиссии было подписано заключение, в котором отмечается, что угрозы жизни Ю.ТИМОШЕНКО нет, наблюдается определенная тенденция к улучшению ее самочувствия, назначен соответствующий курс лечения, в связи с чем она переведена в медико-санитарную часть Киевского СИЗО.

"Назначенное лечение она получает в полном объеме", - заверили в ГПтС.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА, которая без предупреждения приехала в Лукьяновский СИЗО посетить экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, назвала ее состояние очень тяжелым.

"Во время моих посещений СИЗО без предупреждения я также наведалась к Ю.ТИМОШЕНКО и еще к двум женщинам в камере. Состояние ТИМОШЕНКО очень тяжелое, она не могла подняться с кровати, когда общалась со мной. Она нуждается в обследовании и лечении вне СИЗО. Кроме того, я считаю абсолютно невозможным проведение следственных действий в камере СИЗО, это единственный случай за время независимости Украины", - отметила омбудсман.

22 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО будет оказана необходимая медицинская помощь в киевских больницах.

23 ноября в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что в тот день в одном из лечебных учреждений Киева проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, ей была сделана магнитно-резонансная томография, рентген, сонография.

28 ноября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что поручил соответствующим учреждениям обеспечить обследование, лечение и содержание Ю.ТИМОШЕНКО на должном, европейском, уровне.

29 ноября экс-премьер была переведена в одну из палат медико-санитарной части Киевского СИЗО для прохождения назначенного курса лечения.