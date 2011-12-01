ГАИ остановила колонну из 20 автомобилей с флагами «Вперед!»

В Киеве, возле метро «Арсенальная» сотрудники ГАИ остановили автоколонну, которая двигалась к Верховной Раде для участия в акции «Переучет власти».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВОО «Гражданское движение «Вперед!», колонну из 20 автомобилей остановили под предлогом нарушения правил дорожного движения.

Ранее колонну митингующих, которые двигались от метро «Арсенальная» с флагами «Вперед!», дважды останавливали на пути к Верховной Раде.

Первый раз напротив гостиницы «Киев» работники милиции остановили колонну и очень тщательным образом проверяли документы, пытаясь найти зацепку для запрета. После этого уже почти возле Верховной Рады участникам акции показали копию постановления суда, которым запрещено проводить любые акции, начиная с 29 ноября.

Напомним, сегодня, 1 декабря, по инициативе ВОО «Гражданское движение «Вперед!» проходит Всеукраинская забастовка «Переучет власти».