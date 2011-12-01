Парубий ищет защиту от «тушек» и «лозинских»

Участники Комитета сопротивления диктатуре должны провести народный праймериз своих кандидатов.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он считает положительным тот факт, что оппозиции удалось достичь консенсуса – решения о согласовании кандидатов по каждому мажоритарному округу. По его мнению, это единственный способ получить большинство в будущей Верховной Раде.

Вместе с тем, как отметил А.ПАРУБИЙ, согласование кандидатов в мажоритарных округах должно проходить в диалоге с обществом и местными общинами.

«К сожалению, существует опасность, что кандидаты в мажоритарных округах будут согласовываться в киевских кабинетах партийными боссами. Такая ситуация привела к появлению в нынешнем парламенте «тушек» и «лозинских». Чтобы этого избежать в будущем, нужно согласование кандидатов не только в Киеве, на уровне партий, но и с общиной того или другого округа», - считает А.ПАРУБИЙ.

По его словам, это возможно сделать путем праймериз и социологии. «Только тогда оппозиция в округах победит толстосумов из ПР, которые будут опираться не только на финансовый, но и на административный ресурс», - уверен он.

«Оппозиции, к сожалению, не удалось добиться избирательного закона по открытым спискам, но оппозиция обязана открыть списки и предложить своих кандидатов обществу, невзирая на то, какой закон принят», - подчеркнул А.ПАРУБИЙ.