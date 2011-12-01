Сегодня суд рассмотрит апелляцию Тимошенко

08:53, 01 декабря 2011
Политика
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На приговор по "газовому делу"

Апелляционный суд Киева сегодня проведет заседание по предварительному рассмотрению жалобы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на приговор Печерского районного суда столицы по «газовому делу».

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, заседание суда начнется в 9.30.

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и должностных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

 

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