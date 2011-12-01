Депутаты из Тернополя не приедут обсуждать Таможенный союз

Депутаты Тернопольского городского совета не поедут завтра на совместную сессию городских советов 1 декабря в Киеве для обсуждения вопроса о возможном вступлении Украины в Таможенный союз с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил городской председатель Сергей НАДАЛ.

«У нас есть достаточно работы и в Тернополе. Но когда мы увидим, что есть реальная потребность большинства городских советов в проведении совместной общей сессии, то мы, имея национал-демократическое большинство в совете, готовы принять участие в таком внеочередном заседании», – отметил городской председатель.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Ивано-Франковский городской совет принял решение «О проведении совместного заседания местных советов 1 декабря 2011 года», в котором речь шла о проведении совместной сессии 11 горсоветов под Верховной Радой.