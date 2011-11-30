Металлист выиграл и выйдет из группы на первом месте
22:23, 30 ноября 2011Политика
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5-й тур Лиги Европы
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах G-I
Группа G
Металлист - Аустрия 4:1
Мальме - АЗ 0:0
После пяти игр: Металлист - 13 очков, АЗ - 7, Аустрия - 6, Мальме - 1
Группа H
Марибор - Брюгге 3:4
Брага - Бирмингем 1:0
После пяти игр: Брюгге - 10 очков, Брага - 10, Бирмингем - 7, Марибор - 1
Группа I
Ренн - Удинезе 0:0
Селтик - Атлетико 0:1
После пяти игр: Атлетико - 10 очков, Удинезе - 8, Селтик - 5, Ренн - 3
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