Металлист выиграл и выйдет из группы на первом месте

22:23, 30 ноября 2011
Политика
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5-й тур Лиги Европы

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах G-I

Группа G

Металлист - Аустрия 4:1

Мальме - АЗ 0:0

После пяти игр: Металлист - 13 очков, АЗ - 7, Аустрия - 6, Мальме - 1

Группа H

Марибор - Брюгге 3:4

Брага - Бирмингем 1:0

После пяти игр: Брюгге - 10 очков, Брага - 10, Бирмингем - 7, Марибор - 1

Группа I

Ренн - Удинезе 0:0

Селтик - Атлетико 0:1

После пяти игр: Атлетико - 10 очков, Удинезе - 8, Селтик - 5, Ренн - 3

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