Новый глава МВД: Журналиста трогать никто не будет

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО считает, что причиной проблем, возникающих на массовых акциях, в частности препятствования журналистской деятельности милиционерами, является несовершенство законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе круглого стола руководства МВД с журналистами, посвященного взаимодействию и сотрудничеству сотрудников милиции и представителей СМИ.

"За проведение массовых акций никто не несет ответственности. Мирные демонстрации, которые происходят в стране, до конца не урегулированы законом. Иногда мирные демонстрации превращаются в немирные. С точки зрения обеспечения журналистской деятельности мы сделаем все, будет соответствующий приказ. Но проблема не только в журналистах - там должен быть четкий порядок действий", - подчеркнул В.ЗАХАРЧЕНКО.

По словам министра, он поддерживает позицию защиты прав журналистов на их профессиональную деятельность. "Журналиста трогать никто не будет", - пообещал он.

Глава МВД напомнил, что в Верховной Раде есть законопроект, который прошел первое чтение, об организации проведения массовых акций. "Давайте внесем наши совместные предложения", - предложил В.ЗАХАРЧЕНКО журналистам.