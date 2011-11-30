Филарет раздал ордена оппозиционерам
За сохранение Почаевской лавры
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Святейший Патриарх Филарет наградил группу оппозиционных деятелей Орденами Святого Юрия Победоносца за их деятельность по защите украинского православия, в частности, в вопросе сохранения одной из крупнейших архитектурных жемчужин и духовных святынь украинского народа - Свято-Успенской Почаевской лавры.
В частности, Орденом Святого Юрия Победоносца награждены народные депутаты Украины Тарас СТЕЦЬКИВ, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, депутат Тернопольского облсовета Степан БАРНА и заместитель председателя партии «Фронт Змін» Андрей ПЫШНЫЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Т.СТЕЦЬКИВА.
По его словам, такие религиозные сооружения, как Почаевская лавра, София Киевская, Киево-Печерская лавра и многие другие, являются достоянием украинского народа. Они должны быть в государственной собственности.
«Мы не могли допустить приватизации Московским патриархатом Почаевской лавры. Потеряв одну святыню, впоследствии мы не успели бы и оглянуться, как все наши святыни постепенно стали бы чьей-то частной собственностью, как того хотели провластные депутаты в данном случае. С учетом многоконфессиональности украинского общества, единственным выходом в этом вопросе является сохранение такого рода святынь исключительно в государственной собственности с предоставлением права той или иной конфессии пользоваться этими сооружениями. Украинские святыни должны принадлежать только украинскому народу, а украинцы должны дать отпор любым посягательствам и непомерному аппетиту Московского патриархата», - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.
Справка УНИАН. Свято-Успенская Почаевская лавра - православный мужской монастырь в Почаеве (Тернопольская область) со статусом лавры. Наибольшая православная святыня Волыни и вторая, после Киево-Печерской лавры, в Украине. По легенде, монастырь основали монахи Киево-Печерского монастыря, которые бежали от нападения татар в 1240 году. Впервые упоминается в документах в 1527 году.
29 мая 2001 года Кабинет министров объявил комплекс памятников в городах Кременце и Почаеве Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником. По распоряжению Кабмина в 2002 году все памятники были переданы из общей собственности громад Кременецкого района в государственную собственность с отнесением в сферу управления Госстроя.
Однако в июле 2003 года, согласно распоряжению Кабмина Виктора ЯНУКОВИЧА, сооружения Почаевской лавры были изъяты из состава заповедника, а в ноябре состоялась передача лавры в бесплатное пользование представителям УПЦ МП, о чем заключено соглашение между Госстроем и Свято-Успенской Почаевской лаврой. Договор действует 49 лет – до 1 января 2052 года.
С избранием нового состава Тернопольского областного совета 15 марта 2009 года депутаты приняли решение о создании Временной контрольной комиссии по проверке законности передачи храмного комплекса в Почаеве Украинской православной церкви Московского патриархата, а также относительно соблюдения Московским патриархатом земельного и миграционного законодательства Украины. Комиссия выявила многочисленные нарушения украинского законодательства.
Областной совет дважды принимал обращение к власти об отмене решения о передаче святыни Московскому патриархату и о возвращении лавры в состав заповедника. Во всех случаях никакой реакции, как утверждают в облсовете, не было.
6 сентября 2011 году в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации" (относительно исключения из Перечня зданий Почаевской лавры) № 9105, который позже усилиями оппозиции был снят с рассмотрения.