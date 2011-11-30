Филарет раздал ордена оппозиционерам

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Святейший Патриарх Филарет наградил группу оппозиционных деятелей Орденами Святого Юрия Победоносца за их деятельность по защите украинского православия, в частности, в вопросе сохранения одной из крупнейших архитектурных жемчужин и духовных святынь украинского народа - Свято-Успенской Почаевской лавры.

В частности, Орденом Святого Юрия Победоносца награждены народные депутаты Украины Тарас СТЕЦЬКИВ, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, депутат Тернопольского облсовета Степан БАРНА и заместитель председателя партии «Фронт Змін» Андрей ПЫШНЫЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Т.СТЕЦЬКИВА.

По его словам, такие религиозные сооружения, как Почаевская лавра, София Киевская, Киево-Печерская лавра и многие другие, являются достоянием украинского народа. Они должны быть в государственной собственности.

«Мы не могли допустить приватизации Московским патриархатом Почаевской лавры. Потеряв одну святыню, впоследствии мы не успели бы и оглянуться, как все наши святыни постепенно стали бы чьей-то частной собственностью, как того хотели провластные депутаты в данном случае. С учетом многоконфессиональности украинского общества, единственным выходом в этом вопросе является сохранение такого рода святынь исключительно в государственной собственности с предоставлением права той или иной конфессии пользоваться этими сооружениями. Украинские святыни должны принадлежать только украинскому народу, а украинцы должны дать отпор любым посягательствам и непомерному аппетиту Московского патриархата», - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

Справка УНИАН. Свято-Успенская Почаевская лавра - православный мужской монастырь в Почаеве (Тернопольская область) со статусом лавры. Наибольшая православная святыня Волыни и вторая, после Киево-Печерской лавры, в Украине. По легенде, монастырь основали монахи Киево-Печерского монастыря, которые бежали от нападения татар в 1240 году. Впервые упоминается в документах в 1527 году.

29 мая 2001 года Кабинет министров объявил комплекс памятников в городах Кременце и Почаеве Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником. По распоряжению Кабмина в 2002 году все памятники были переданы из общей собственности громад Кременецкого района в государственную собственность с отнесением в сферу управления Госстроя.

Однако в июле 2003 года, согласно распоряжению Кабмина Виктора ЯНУКОВИЧА, сооружения Почаевской лавры были изъяты из состава заповедника, а в ноябре состоялась передача лавры в бесплатное пользование представителям УПЦ МП, о чем заключено соглашение между Госстроем и Свято-Успенской Почаевской лаврой. Договор действует 49 лет – до 1 января 2052 года.

С избранием нового состава Тернопольского областного совета 15 марта 2009 года депутаты приняли решение о создании Временной контрольной комиссии по проверке законности передачи храмного комплекса в Почаеве Украинской православной церкви Московского патриархата, а также относительно соблюдения Московским патриархатом земельного и миграционного законодательства Украины. Комиссия выявила многочисленные нарушения украинского законодательства.

Областной совет дважды принимал обращение к власти об отмене решения о передаче святыни Московскому патриархату и о возвращении лавры в состав заповедника. Во всех случаях никакой реакции, как утверждают в облсовете, не было.

6 сентября 2011 году в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации" (относительно исключения из Перечня зданий Почаевской лавры) № 9105, который позже усилиями оппозиции был снят с рассмотрения.