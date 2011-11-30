В МВД хвастают «интересной информацией» о недавних убийствах

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО заявляет, что МВД располагает «интересной оперативной информацией» о недавних убийствах представителей СМИ, и обещает обсудить все вопросы на встрече с журналистами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Кабинете министров.

На вопрос, не становятся ли тенденцией участившиеся случаи насилия и убийства журналистов в Украине, министр ответил, что он сегодня проводит встречу с журналистами.

«Чтобы мы откровенно пообщались по всем вопросам, которые есть. Для нас очень важно иметь всю информацию о событиях, которые беспокоят общество. Очень хотел бы услышать точку зрения журналистов и хотел бы, чтобы она была не заполитизированной, а объективной», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Говоря об убийствах директора и учредителя ООО «Телерадиокомпания КТК» Сергея Лободы в Луганской области и фотокорреспондента еженедельника «2000» Виталия Розвадовского в Киеве В.ЗАХАРЧЕНКО, сообщил: «Мы занимаемся этими преступлениями, создана специальная оперативно-розыскная группа. Есть интересная, с точки зрения оперативников, информация. Мы эту информацию доведем до вас».