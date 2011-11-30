В Донецке более 20 чернобыльцев продолжают голодовку

В Донецке более 20 чернобыльцев не прекращают акцию голодовки в палаточном городке у здания областного управления Пенсионного фонда.

Об этом УНИАН сообщил член инициативной группы голодающих, председатель Донецкой областной организации инвалидов-чернобыльцев «Чернобыль Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, после того, как вчера вечером участники акции установили армейскую палатку взамен снесенной сотрудниками МЧС 27 ноября, ночь прошла в относительно сносных условиях. «Палатка отапливается, ночь прошла спокойно, никто не госпитализирован», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

Он также сообщил, что, несмотря на то, что судебные исполнители к протестующим больше не приходили и ситуация в палаточном городке спокойная, «чувствуется, что власть в тупике».

«Видимо, сегодня власть не знает, что же с нами делать», - считает Н.ГОНЧАРОВ.