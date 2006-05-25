Партия регионов готовит заявление о ситуации в парламенте

На заседании совета Партии регионов сегодня будет принято политическое заявление по поводу ситуации в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, нет никакой целесообразности в том, чтобы объявлять перерыв в работе Верховной Рады Украины до 7 июня. Он считает, что сегодня нужно решать задачи, стоящие перед государством.

На вопрос УНИАН, признает ли он, что голосование 240 голосами за перерыв в работе ВР до 7 июня свидетельствует о создании коалиции с участием “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Это ни о чем не свидетельствует».

Он отметил, что Партия регионов как победительница выборов обратилась к политическим силам по поводу создания коалиции. В.ЯНУКОВИЧ еще раз подчеркнул, что Партия регионов сегодня на заседании руководящего органа примет политическое заявление, с которым выступит в парламенте.