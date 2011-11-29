Тимошенко перевели в медицинскую часть СИЗО

Сегодня экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО переведена в одну из палат медико-санитарной части Киевского СИЗО для прохождения назначенного курса лечения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, "бытовые условия в этой камере (в том числе и температурный режим) отвечают европейскому уровню, а также требованиям национального законодательства и международным стандартам".

В то же время в ГПТС отмечают, что сейчас состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО медперсоналом СИЗО определяется как не ухудшившееся за последние несколько дней и отвечающее течению имеющегося заболевания.

"В настоящее время она проходит в полном объеме назначенный комиссией Минздрава Украины курс лечения", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

Кроме того в ГПТС сообщили, что сегодня с 14.00 в одном из следственных кабинетов на территории медико-санитарной части Киевского СИЗО проходила встреча Ю.ТИМОШЕНКО с ее защитником Сергеем ВЛАСЕНКО, которая по состоянию на 16.00 еще не была завершена.