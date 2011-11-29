Кличко разочаровал чешскую журналистку

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко разочаровал журналистку чешского издания «Reflex». Об этом сообщает сайт Главком.

Кличко не явился на запланированное интервью, несмотря на предварительные договоренности, а его заместитель по партии «Удар» Виталий Ковальчук опроверг облетевшую все чешские СМИ новость о том, что Кличко будет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом в статье «Заменит ли боксер Кличко Юлию Тимошенко в стане оппозиции?»пишет журналист издания «Reflex» Магдалена Содомкова.

Журналистка не скрывает своего негодования: «Пресс-секретарь боксера Лена Доценко знала, что мы хотим спросить, как Кличко собирается отправить в нокаут Януковича и какими он видит свои шансы в президентских выборах. И информацию она не опровергла», - подчеркнула Содомкова.

Журналистка хотела узнать все подробности, поэтому и прилетела в Киев специально для встречи с Кличко, который, по словам Ковальчука, «задержался в Берлине».

По словам журналистки, недавно мировые и все чешские СМИ заполнила новость: «Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. После встречи с олигархом Виктором Пинчуком он сказал, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Киева, а не сразу на пост главы государства».

«Иногда такое случается, - пишет журналистка. - Когда несколько лет назад польский «желтый» журнал сильно приукрасил историю о пациенте Яне Грзебском, который после 19 лет комы проснулся и понял, что он живет при другом режиме (история, как из фильма Good bye, Lenin), в небольшую польскую больницу приехали съемочные группы даже из Японии».

В итоге «Кличко мы не встретили, его кандидатура, по меньшей мере, спорная», подчеркивает автор материала.