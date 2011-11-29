Кличко разочаровал чешскую журналистку
Содомкова назвала его кандидатуру «спорной»
Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко разочаровал журналистку чешского издания «Reflex». Об этом сообщает сайт Главком.
Кличко не явился на запланированное интервью, несмотря на предварительные договоренности, а его заместитель по партии «Удар» Виталий Ковальчук опроверг облетевшую все чешские СМИ новость о том, что Кличко будет баллотироваться в президенты Украины.
Об этом в статье «Заменит ли боксер Кличко Юлию Тимошенко в стане оппозиции?»пишет журналист издания «Reflex» Магдалена Содомкова.
Журналистка не скрывает своего негодования: «Пресс-секретарь боксера Лена Доценко знала, что мы хотим спросить, как Кличко собирается отправить в нокаут Януковича и какими он видит свои шансы в президентских выборах. И информацию она не опровергла», - подчеркнула Содомкова.
Журналистка хотела узнать все подробности, поэтому и прилетела в Киев специально для встречи с Кличко, который, по словам Ковальчука, «задержался в Берлине».
По словам журналистки, недавно мировые и все чешские СМИ заполнила новость: «Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. После встречи с олигархом Виктором Пинчуком он сказал, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Киева, а не сразу на пост главы государства».
«Иногда такое случается, - пишет журналистка. - Когда несколько лет назад польский «желтый» журнал сильно приукрасил историю о пациенте Яне Грзебском, который после 19 лет комы проснулся и понял, что он живет при другом режиме (история, как из фильма Good bye, Lenin), в небольшую польскую больницу приехали съемочные группы даже из Японии».
В итоге «Кличко мы не встретили, его кандидатура, по меньшей мере, спорная», подчеркивает автор материала.