Кличко говорит, что оппозиция ставит телегу впереди лошади

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО заявляет, что сегодня в обществе есть запрос на политику нового качества, на обновление политической элиты. И поэтому перед тем, как формировать какие-либо списки – или партийные, или мажоритарные – сначала необходимо выработать принципы и критерии выдвижения и поддержки кандидатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР».

В частности, В.КЛИЧКО назвал «странным» тот факт, что «участники КСД еще вчера предлагали бойкотировать выборы, а сегодня говорят о самом демократичном избирательном законе, и уже составляют какие-то списки, делят оппозицию на «белую и черную».

«Меня искренне удивили заявления о том, что уже началось формирование каких-то списков от оппозиции, и кто не побежал записаться в эти списки, тот автоматически объявляется врагом народа. В условиях тотального недоверия людей к политикам всех лагерей, критической оценки всех партий, начинать диалог с обществом нужно не со списков, а с четкого определения критериев будущих кандидатов», – заявил политик.

По убеждению В.КЛИЧКО, «формировать списки без определения критериев и принципов – означает ставить телегу впереди лошади. Парламентские оппозиционеры уже наломали дров, поддержав власть в голосовании за закон о выборах. Сегодня нужно прекратить играть по чужим сценариям, честно проанализировать состояние дел в оппозиционном лагере и начать подготовку к выборам с восстановления доверия, согласования позиций», – считает В.КЛИЧКО.

Лидер «УДАРа» заявляет, что его партия поддерживает инициативы общественных организаций, которые говорят о необходимости промониторить предыдущую деятельность каждого кандидата в депутаты и обнародовать соответствующую информацию, чтобы люди знали, кого они выбирают. Кроме того, партия «УДАР» обращается к обществу и общественным организациям с предложением совместно выработать принципы, которым должны отвечать кандидаты в народные депутаты.

«Сегодня немало приспособленцев и конъюнктурщиков опять изменяют свою политическую прописку и записываются на все фронты, чтобы только попасть в будущий парламент. Мы против того, чтобы подобные персонажи представляли оппозицию только потому, что их своевременно кто-то там где-то утвердил в каком-то списке. Оппозиция сегодня нуждается в новом качестве, только тогда она победит. Мы не имеем права злоупотреблять доверием людей», – заявил В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что Комитет сопротивления диктатуре создал рабочую группу по формированию единого списка кандидатов от оппозиции, которые будут избираться в мажоритарных округах.

«Это знаковое решение для нас, и это означает следующее: выборы в 2012 году будут проходить в формате «кандидат от власти - кандидат от оппозиции», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, те политические силы, которые не будут работать в таком формате вместе с КСД, автоматически будут работать с партией власти и Администрацией Президента.

Кроме того, добавил А.ЯЦЕНЮК, рабочая группа будет работать над формированием общей идеологической платформы партий, входящих в Комитет сопротивления диктатуре.