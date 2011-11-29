В УНИАН расскажут, как правильно одеться/раздеться для работы
Сегодня - тренинг
Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории “Сделай себя сам” пройдет тренинг “Как правильно одеться/раздеться для работы?”.
В рамках тренинга от Инессы ПУСТОВАЛОВОЙ и Елены ГОНЧАРЕНКО можно узнать о правилах формирования делового дресс-кода, о законах подбора делового гардероба по цвету, стилю, форме и силуэту, а также глубже понять значение дресс-кода в корпоративной культуре компаний.
Подробнее о семинаре можно прочитать по ссылке.
Напомним, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН в марте этого года. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье», опубликованном на сайте УНИАН17 марта.
В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.
Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.
Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net
Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории следует сообщить об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.