Чернобыльцы оставили возле горсовета пустой гроб и венки

В Донецке чернобыльцы – участники голодовки в знак протеста против произвола властей оставили у здания горсовета пустой гроб.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня после многолюдного митинга в палаточном городке возле областного управления Пенсионного фонда несколько сотен митингующих прошли колонной по центральной улице к зданию Донецкого горсовета с пустым гробом и четырьмя венками.

Возле горсовета протестующие провели короткий митинг и оставили четыре венка и пустой гроб. После чего все они вернулись назад в палаточный городок.

По словам одного из инициаторов акции протеста Эдуарда КАПУСТИНА, «чернобыльцы хотели этой акцией еще раз показать власти, что именно она убила человека». (27 ноября во время демонтажа сотрудниками МЧС палатки чернобыльцев умер 70-летний инвалид-шахтер их Родинского Геннадий Коноплев - УНИАН).

Он также отметил, что протестующие были возмущены тем фактом, что им не дали по-человечески проститься с погибшим товарищем, даже когда он находился в Донецке в морге.

По словам Э.КАПУСТИНА, несколько участников акции сегодня поехали на похороны Г.Коноплева в город Родинское, а остальные в знак протеста против произвола местной властью и в память о погибшем товарище провели это шествие по улицам Донецка.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы с 14 ноября пикетируют Управление ПФУ в Донецкой области, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме. 15 ноября участники акции объявили голодовку. Также чернобыльцы грозили самосожжениями, если силовые структуры применят к ним силу.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

Вчера вечером сотрудники МЧС в сопровождении милиции демонтировали палатки согласно решению Донецкого окружного административного суда о запрете акции.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».