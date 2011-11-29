Апелляцию Тимошенко будут рассматривать на 2 недели раньше

Предварительное рассмотрение апелляции на судебный приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Предварительное заседание по этому делу назначено не на 13 декабря, а на 1 декабря этого года, в 9.30 утра», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он подчеркнул, что это заседание будет носить подготовительный, технический характер, но, по его словам, от решения этих технических вопросов будет зависеть развитие процесса в Апелляционном суде.

«А также будет абсолютно видно, как настроены власти рассматривать в Апелляционном суде жалобу Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, Апелляционный суд должен решить вопрос об изменении меры пресечения, а также вопросе о проведении судебного следствия.

Он пояснил, что во время рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО в Печерском райсуде Киева судебное следствие не проводилось должным образом. В частности, из 30 свидетелей защиты были допрошены лишь двое, но и их показания не принимались во внимание.

«Если теперь Апелляционный суд не будет проводить судебное следствие, это будет означать, что власти решили по сокращенной процедуре заслушать апелляцию ТИМОШЕНКО за два или три заседания. Если будет проведено судебное следствие, это будет означать, что по крайней мере защита сможет корректно высказать свою позицию. Это, конечно, может не повлиять в дальнейшем на судебный вердикт, но защита должна иметь возможность по крайней мере представить в полном объеме позицию, чтобы это не выглядело так, как это происходило в Печерском районном суде», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.