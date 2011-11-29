Попов: Мы не будем экономить на афганцах

Киевская власть будет выделять финансовую помощь малообеспеченным семьям погибших в Афганистане, проводить бесплатную диспансеризацию всех категорий ветеранов войны в Афганистане, обеспечит постоянный контроль медицинского обслуживания и медикаментозного обеспечения ветеранов, получения ими бесплатных рецептов на лекарства. Как сообщает пресс-служба КГГА, такое заявление глава КГГА Александр Попов сделал сегодня при подписании Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между КГГА и Киевским городским союзом ветеранов Афганистана.

«Мы не будем экономить на афганцах - это принципиальная позиция властей города Киева, - отметил Александр Попов. - Вместо этого мы будем поддерживать ваши инициативы, и они обязательно найдут отражение в городском бюджете на следующий год, который мы утвердим уже в ближайшее время».

Основная цель подписания Меморандума - усиление социальной защиты афганцев: обеспечение достойного уровня жизни ветеранов войны, инвалидов войны, участников боевых действий, членов семей погибших, создание надлежащих условий их жизнеобеспечения и уважительного отношения к ним.

В частности, согласно документу, при КГГА будет создана Консультативный совет по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан города Киева, которая и будет контролировать выполнение положений Меморандума.

Среди положений общего соглашения также разработка программы по обеспечению жильем афганцев, содействие проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и военно-спортивных соревнований и т.п..