Возле Кабмина потерял сознание чернобылец

Во время столкновения с милицией под Кабинетом министров стало плохо председателю Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимиру ПРОСКУРИНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, ему была вызвана «скорая помощь», но медики, осмотрев пострадавшего, пришли к выводу, что он не нуждается в медицинской помощи.

В то же время, по словам народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Сергея ПАШИНСКОГО, В.ПРОСКУРИН лежит без сознания, сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».