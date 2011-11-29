Возле Кабмина потерял сознание чернобылец
10:12, 29 ноября 2011Политика
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Во время столкновения с милицией
Во время столкновения с милицией под Кабинетом министров стало плохо председателю Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимиру ПРОСКУРИНУ.
Как передает корреспондент УНИАН, ему была вызвана «скорая помощь», но медики, осмотрев пострадавшего, пришли к выводу, что он не нуждается в медицинской помощи.
В то же время, по словам народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Сергея ПАШИНСКОГО, В.ПРОСКУРИН лежит без сознания, сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».
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