Возле Кабмина уже собираются участники акции протеста

Возле Дома правительства собираются участники акции протеста против антисоциальной политики власти.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 9.00 у Дома правительства собралось более 200 протестующих, около сотни людей собираются в Мариинском парке возле Верховной Рады Украины, а также большое количество - возле станции метро «Арсенальная».

Вход в здание Кабинета министров охраняет большое количество сотрудников милиции, вблизи здания стоят два автобуса с дополнительными силами.

Как известно, в 10.00 возле Кабмина должна начаться акция протеста против убийств в Украине мирных митингующих и в память о погибшем 27 ноябре в Донецке участника протеста Геннадия Коноплёва. Участники акции придут к Дому правительства с траурной атрибутикой, в частности, с черными лентами на государственных флагах. Гражданское движение "Общее дело" пригласило к участию в акции протеста чернобыльцев, ветеранов-афганцев и "детей войны".

В то же время, чиновники во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ будут находиться в «Украинском доме», где в 10.00 начнется Объединительный съезд Федерации работодателей Украины.