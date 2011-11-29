На волне протестов Клюев может стать премьер-министром
07:57, 29 ноября 2011Политика
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В Киеве высказываются предположения о растущей вероятности отставки правительства Николая Азарова и назначении на пост главы правительства нынешнего вице-премьера Андрея Клюева.
"ЛигаБизнесинформ" со ссылкой на источник, близкий к окружению президента Виктора Януковича, отмечает, что одним из поводов для отставки может стать гибель шахтера при сносе палаточного лагеря протестующих в Донецке.
Правительство во главе с Азаровым было сформировано в марте 2010 года после победы Януковича на президентских выборах.
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