Футбольные фаны, которых избили в метро, отказались писать заявления

Двое футбольных фанатов, которые получили телесные повреждения вчера во время драки на платформе киевской станции метро «Лыбидская», отказались от оказания им медицинской помощи и предложения правоохранителей написать заявления о совершении в отношении них правонарушения.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении охраны Киевского метрополитена, заметив, что сейчас все обстоятельства инцидента выясняются, милиция устанавливает свидетелей конфликта.

Как сообщал УНИАН, по данным столичного главка милиции, вчера вечером в Киеве на платформе станции метро «Лыбидская» произошло столкновение между двумя группами молодых людей.

драка возникла через некоторое время после футбольного матча между командами «Арсенал» (Киев) и «Черноморец» (Одесса), который проходил на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. При этом в главке отметили, что пока не имеют информации, были ли участники драки фанами указанных футбольных клубов.

В столичном главке просят граждан, которые были свидетелями драки, и возможных потерпевших, обратиться с соответствующими заявлениями в милицию.