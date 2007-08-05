Избирательный список БЮТ (первые 103 фамилии)

Межпартийный съезд БЮТ утвердил список кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. "Украинская правда" наводит первые 130 фамилий списка:

1. Юлия Тимошенко

2. Александр Турчинов

3. Николай Томенко

4. Иосиф Винский

5. Анрей Шевченко

6. Виктор Пинзеник

7. Григорий Омельченко

8. Виталий Курило

9. Николай Петрук

10. Евгений Корнийчук

11. Олег Белорус

12. Евгений Суслов

13. Андрей Шкиль

14. Михаил Волинец

15. Анатолий Семинога

16. Сергей Сас

17. Виктор Таран

18. Валентин Зубов

19. Евгений Кирильчук

20. Сергей Шевчук

21. Владимир Яворивский

22. Андрей Кожемякин

23. Сергей Терехин

24. Сергей Соболев

25. Виктор Швец

26. Богдан Губский

27. Валерий Кальченко

28. Оляг Ляшко

29. Ульяна Мостипан

30. Юрий Одарченко

31. Владимир Левцун

32. Игорь Воротнюк

33. Роман Забзалюк

34. Дмитрий Шлемко

35. Степан Купиль

36. Василий Деревляный

37. Сергей Буряк

38. Валерий Сушкевич

39. Вадим Петренко

40. Тариэл Васадзе

41. Игорь Грынив

42. Александр Фельдман

43. Андрей Веревский

44. Николай Баграев

45. Григорий Немыря

46. Евгений Сигал

47. Виталий Корж

48. Александр Абдуллин

49. Владимир Полохало

50. Сергей Осыка

51. Петр Гасюк

52. Николай Ковзель

53. Иван Седельник

54. Александр Шепелев

55. Руслан Лукьянчук

56. Сергей Мищенко

57. Андрей Портнов

58. Алексей Логвиненко

59. Владимир Филенко

60. Александр Скибинецкий

61. Константин Жеваго

62. Николай Сивульский

63. Андрей Сенченко

64. Иван Куровский

65. Наталия Королевская

66. Александр Каменяш

67. Петр Кравчук

68. Александр Буряк

69. Иван Кириленко

70. Людмила Денисова

71. Павел Костенко

72. Сергей Пашинский

73. Валерий Писаренко

74. Ирина Шишкина

75. Владимир Макиенко

76. Юрий Крук

77. Игорь Рыбаков

78. Антон Яценко

79. Евгений Шаго

80. Юрий Сербин

81. Зоя Шишкина

82. Виталий Чудновский

83. Юрий Трындюк

84 Елена Бондарь

85. Святослав Олейник

86. Виталий Чепинога

87. Анжелика Лабунская

88. Елена Бондаренко

89. Игорь Ересько

90. Юрий Полунеев

91. Валерий Шаманов

92. Руслан Зозуля

93. Елена Шустик

94. Олег Шевчук

95. Виктор Козильский (?)

96. Петр Кузьменко

97. Александр Буджерак

98. Валерий Камчатный

99. Владимир Бондаренко

100. Олег Лукашук

101. Вячеслав Передерий

102. Петр Витвицкий

103. Юрий Гнатковский

В список БЮТ включены 350 кандидатов от Всеукраинского объединения “Родина”, 50 – Украинской социал-демократической партии и 50 - партии “Реформы и порядок”.

Кроме того, съезд уполномочил политсовет блока исключать из списка кандидатов, которые неэффективно осуществляют свои полномочия.