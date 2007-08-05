Тимошенко станет рядом с Саркози и Меркель

Партия «ВО «Батьківщина» станет членом-наблюдателем Европейской народной партии (ЕНП) – самой большой пан-национальной правоцентристской партии. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии ТИМОШЕНКО, такое решение приняли сегодня делегаты межпартийного съезда избирательного блока политических партий “Блок Юлии Тимошенко”.

Как отмечается в сообщении, этот шаг демонстрирует, что «Батьківщина» защищает современные европейские демократические ценности и ставит Юлию ТИМОШЕНКО рядом с такими лидерами ЕНП, как: Президент Франции Николя САРКОЗИ, премьер-министр Нидерландов Ян-Петер БАЛКЕНЕНДЕ и канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

Президент Европейской народной партии Вилфред МАРТЕНС, выступая с речью перед делегатами межпартийного съезда БЮТ, отметил важную роль Ю.ТИМОШЕНКО в защите демократических ценностей украинского общества.

«ЕНП очень довольна, что вы боретесь те же ценности, которые мы поддерживали во время Помаранчевой революции», - сказал, в частности, В.МАРТЕНС.

«Мы приветствуем Ваши усилия, направленные на создание демократической партии с европейскими ценностями и принципами, что принесет Украине процветающее и мирное будущее», - сказал он, отметив при этом, что ЕНП поддерживает союз «помаранчевых» сил.

«Я верю, что Блок Юлии Тимошенко вместе с «Нашей Украиной» победят на парламентских выборах и сформируют новое демократическое правительство», - сказал президент Европейской народной партии.

*** ЕНП является ведущей политической силой Европейского Союза. Ее фракция является одной из наибольших в Европарламенте (278 членов).