Тимошенко о статусе русского языка

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодня некстати обсуждать вопрос о предоставлении русскому языку статуса второго государственного. Об этом она заявила сегодня во время межпартийного съезда БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что политические силы и государственные чиновники должны прекратить спекулировать на этом вопросе. «Прекратите говорить о втором государственном языке», - заявила она. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО посоветовала многим государственным деятелям для начала выучить хотя бы один государственный язык – украинский. «Если кто-то хочет второй государственный – русский, то, давайте, выучите хотя бы украинский язык, а затем говорите об этом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.