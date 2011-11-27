Милиция отрицает причастность к смерти чернобыльца и переводит стрелки на МЧС

Правоохранители не участвовали в процессе демонтажа основной палатки ликвидаторов чернобыльской аварии, которые голодают в Донецке с 15 ноября, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью главного управления МВД Украины Донецкой области Игорь Демин.

"В 19.15 сотрудники МЧС, предварительно предупредив правоохранителей, прибыли в палаточный городок забрать палатку, которая является их собственностью", - сказал Демин, подчеркнув, что милиция, находящаяся в палаточном городке, в самом демонтаже участия не принимала, а лишь обеспечивала общественный порядок.

Он отметил, что при сносе палатки одному из протестующих стало плохо, и за ним прибыла "скорая", сотрудники милиции создали живой коридор для выезда машины, поскольку протестующие перекрыли дорогу.

Демин подтвердил, что протестующий, за которым прибыла первая "скорая", скончался.

ОН сообщил, что в настоящее время 15 человек обеспечивают общественный порядок на месте палаточного городка.

Корреспондент РИА Новости передает, что протестующие не расходятся. Они почтили минутой молчания память умершего. О состоянии еще двух человек, которым стало плохо после стычки протестующих с правоохранителями, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в Донецке сегодня неизвестные, сопровождаемые милицией, насильно свернули штабную палатку протестующих инвалидов-чернобыльцев, оставив голодающих просто на улице.

Со слов протестующих чернобыльцев, на территорию палаточного городка внезапно пришли около 30 сотрудников милиции в форме. Они, в свою очередь, запустили во внутрь большой штабной палатки около 10 молодых людей в гражданском, которые залили водой печь и стали ломать внутренние конструкции.

«Вместе с милицией были и заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Роман РОМАНОВ и начальник Донецкого городского управления милиции Юрий СЕДНЕВ», - сообщил участник акции, председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чорнобиль-Єдність» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, когда он спросил у руководителей милиции «Что происходит?», те ответили: «Сейчас будем разбираться».

После того, когда штабная палатка стала наполняться дымом, все голодающие вышли из нее, а одному стало плохо.

«Молодчики тут же собрали палатку, попрыгали в автобус и уехали», - сообщил Н.ГОНЧАРОВ.