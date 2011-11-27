В Донецке силой сносят палаточный городок голодающих чернобыльцев

В Донецке в настоящее время неизвестные насильно пытаются снести палаточный городок протестующих инвалидов-чернобыльцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил по телефону председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чорнобиль-Єдність» Николай ГОНЧАРОВ.

Обрывочными фразами он передал: «Сейчас к нам в палаточный городок подъехали какие-то бандиты, их много, они пытаются все здесь поломать, нас отсюда вытолкнуть».

Далее телефонная связь с ним прервалась. На место происшествия спешно выехали некоторые журналисты.

Как сообщал УНИАН, в палаточном городке 27 человек из числа инвалидов-чернобыльцев продолжают голодовку, начатую 15 ноября, против сокращения им пенсионных выплат.