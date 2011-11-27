Лукьяновский СИЗО обклеили бумажными сердечками

Количество участников акции «Цветок для Юли» под стенами Лукьяновского СИЗО по случаю дня рождения лидера «Батькивщины», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО возросло почти до 5 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, люди продолжают приходить к стенам СИЗО с цветами.

Митинг, который проходит уже больше часа, открыл певец Александр ПОНОМАРЁВ, который исполнил гимн.

После этого на сцену поднялся первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ, который поздравил Ю.ТИМОШЕНКО с днем рождения.

По словам А.ТУРЧИНОВА, подобные митинги показывают, «что раньше мы не ценили свободу». «Сегодня у власти находятся люди, которые продали свободу за деньги и награду. Там сидят люди – настоящие бандиты, которые не ценят свободу и не выполняют ни законов, ни Конституцию», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, несмотря на все угрозы, которые раздавались в адрес Ю.ТИМОШЕНКО, она продолжала борьбу за свободу и в настоящее время продолжает ее, невзирая на то, что не встает с кровати в СИЗО.

Со словами благодарности со сцены также выступила и дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения КАРР. Поздравить Ю.ТИМОШЕНКо пришли также народная артистка Украины Нина МАТВИЕНКО, а также группа «Гомин», которые исполнили духовный гимн Украины «Боже єдиний великий» и песню «Рідна мати моя», которая была посвящена матери Ю.ТИМОШЕНКО.

Со сцены также выступил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, который отметил, что власть сегодня лишь объединяет людей в борьбе за справедливость и демократические ценности.

Со своей стороны лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК во время выступления отметил, что у Ю.ТИМОШЕНКО и ее семьи сегодня достаточно сложный праздник. В то же время он отметил, что люди, которые пришли к Лукьяновскому СИЗО поздравить Ю.ТИМОШЕНКО, тем самым преодолели разочарование и безразличие, которое было у украинцев в последнее время.

А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что, несмотря на все действия властей, Ю.ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО будут на свободе.

Во время митинга народные депутаты Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и Евгений СУСЛОВ на белом заборе под Лукьяновским СИЗО красной краской нарисовали сердце.

Кроме того, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО всю стену на входе в Лукьяновский СИЗО обклеили бумажными сердцами, на которых написаны пожелания для Ю.ТИМОШЕНКО.

Организаторы митинга утверждают, что под стенами СИЗО сейчас находится около 10 тыс. человек.

Во дворе дома, который находится возле Лукьяновского СИЗО, стоят 4 автобуса и несколько легковых машин с работниками милиции, которые лишь наблюдают за тем, что происходит, и пока никак не препятствуют.