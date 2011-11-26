Наливайченко призывает «сжечь политический мусор» и идти дальше

Оппозиция обязана пойти на парламентские выборы 2012 года с единым избирательным списком на базе Комитета сопротивления диктатуре.

Об этом заявил в пятницу вечером в эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что это особенно важно в нынешней ситуации, когда власть ежедневно наступает на демократические свободы и социальные права людей, когда принят удобный для власти избирательный закон со смешанной системой выборов.

По его словам, необходимо полностью согласовать кандидатов в мажоритарных округах и сформировать единый избирательный список от оппозиционных сил на базе Комитета сопротивления диктатуре.

«Обязанность оппозиции - представить единый согласованный список оппозиции на мажоритарных округах, не допустить взаимоуничтожения, поддержать кандидатов и друг друга», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что власть должна обновиться, а в парламент должны прийти новые честные политики.

«Политического мусора в Украине достаточно - его необходимо сжечь и идти дальше», - считает он.

«Все старые политики должны пойти к людям, отчитаться, пройти люстрацию через мажоритарные округа», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, напомнив, что именно такое решение приняла «Наша Украина», и оно касается всех партийцев, кто ранее занимал должности во власти.

«Мы должны объединиться - здесь и сейчас создать единый список на базе КОДа, взять в него также лидеров из гражданского общества, из внепарламентских сил. Нас всех должно объединить единое действие - социальная защита пенсионеров, чернобыльцев, афганцев, требование сменить это антинародное правительство», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Оппозиция должна предложить людям понятную и убедительную альтернативу нынешней власти - единую политическую команду и совместную программу действий: как изменить жизнь в стране к лучшему, как сохранить демократическое, свободное развитие государства, как назначить независимого прокурора и освободить политических узников - Юрия ЛУЦЕНКО и Юлию ТИМОШЕНКО», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.