Чтобы платить чернобыльцам, надо забрать пенсии у сотрудников КГБ и КПСС

Ивано-Франковский областной совет для поиска денег для чернобыльцев требует лишить персональных пенсий тех, кто работал на руководящих должностях в КГБ, КПСС и ВЛКСМ.

Как сообщили УНИАН во фракции «Свобода» областного совета, соответствующее обращение относительно выплаты льгот, компенсаций и других социальных гарантий потерпевшим в результате аварии на ЧАЭС принято на сессии Ивано-Франковского областного совета.

В документе выражается солидарность с чернобыльцами и другими социально незащищенными категориями населения в борьбе за их определенные законом социальные права.

В частности, в своем обращении депутаты требуют от Генеральной прокуратуры Украины:

- принять меры прокурорского реагирования относительно обеспечения надлежащей реализации норм Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы» и устранения нарушений, указанных в этом заявлении; привлечь к уголовной ответственности должностных лиц Министерства социальной политики Украины и Пенсионного фонда Украины, которые допустили преднамеренное неисполнение судебных решений (ст. 382 УК Украины) о пересчете и выплатах пенсий чернобыльцам или препятствовали исполнению этих решений;

- привлечь к уголовной ответственности должностных лиц Министерства социальной политики Украины и Пенсионного фонда Украины, в действиях которых содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий.

Ивано-Франковский облсовет также требует от Верховной Рады Украины:

- ввести единый государственный электронный реестр граждан, для которых законодательством предусмотрены льготы, компенсации и другие социальные гарантии, с открытым доступом к основным данным каждого льготника (фамилия, имя, отчество, дата рождения, местожительство, льготный статус по закону и т.п.) и усилить уголовную ответственность за незаконное получение статуса льготника;

- монетизировать часть льгот и компенсаций и прекратить финансирование учреждений, которые вместо исполнения своих обязательств в отношении льготников, направляют средства на собственные нужды;

- лишить персональных пенсий, льгот и других привилегий всех, кто получает их за свою деятельность на руководящих должностях в КГБ, КПСС и ВЛКСМ;

- установить прямую зависимость размера пенсии от стажа работы и допустимое пятикратное соотношение между максимальной и минимальной пенсиями;

- прекратить наступление на социальные права украинцев и немедленно отозвать антинародный законопроект «О гарантиях государства по исполнению судебных решений».