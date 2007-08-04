Кинах поздравляет Тимошенко с конструктивным плагиатом

Экс-председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины, министр экономики Анатолий КИНАХ обвиняет Юлию ТИМОШЕНКО в плагиате названия программы ПППУ "Украинский прорыв".

Как передает Лига, в частности в субботу на VI съезде ПППУ был принят манифест, в котором партия предлагает программу возрождения страны "Украинский прорыв Последние события".

А.КИНАХ отметил, что рад потому, что Ю.ТИМОШЕНКО также презентовала программу "Украинский прорыв". Он подчеркнул, что уже направил книгу ПППУ с их программой "Украинский прорыв", выданной еще 3 года назад.

"Я хотел бы, чтобы такого конструктивного плагиата было как можно больше", - подчеркнул он и прибавил, что в таком случае будет консолидация усилий для развития страны.

А.КИНАХ также заявил, что не станет членом Партии регионов. Он подчеркнул, что перед представителями ПППУ, которые вошли в список Партии регионов, не ставилось требование обязательного членства в ней.

Как сообщал УНИАН, А.КИНАХ и член партии, народный депутат Василий ГУРЕЕВ прекратили членство в ПППУ в соответствии с решением партийного съезда из-за вхождения в избирательный список Партии регионов.

В то же время, на сегодняшнем съезде ПППУ не приняла решения о поддержке Партии регионов на выборах.