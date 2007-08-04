Пинзеник вступился за Тимошенко

Сегодняшние упреки Председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА в адрес лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО по поводу якобы инициирования ею расторжения газовых соглашений во время пребывания в должности премьера не выдерживают никакой критики и являются попыткой прикрыть провалы нынешней коалиции в газовом вопросе.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП, сказал экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, комментируя сегодняшние заявления А.МОРОЗА на съезде СПУ.

По словам В.ПИНЗЕНИКА, эти заявления с точностью до наоборот искажают действительное состояние вещей. Он напомнил, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО ушло в отставку в сентябре 2005 года, а новые газовые соглашения были подписаны в январе 2006-го.

«Более того, - отметил экс-министр финансов, - позиция премьера Ю.ТИМОШЕНКО заключалась в инициировании заключения прямых соглашений с поставщиками газа из России - без посредников. И сейчас, в оппозиции, лидер БЮТ первой требовала избавиться от посредников в поставках российского газа, что было бы значительно выгоднее для Украины».

В.ПИНЗЕНИК также напомнил, что «во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО цена за кубометр газа составляла $60. В то же время, уже при пребывании у власти нынешней коалиции ЯНУКОВИЧА и МОРОЗА, она выросла на 35$ со времени предыдущего правительства. И перенос переговоров с Россией на октябрь - после выборов - свидетельствует о попытках скрыть свою несостоятельность отстоять позицию Украины в переговорах о приемлемой цене. Очевидно, правительственная коалиция готовит для граждан неприятный сюрприз, касающийся новой цены газа».

Заявления экс-спикера ВР лидер ПРП расценил как «проявление крайней слабости Александра МОРОЗА как человека и политика, ведь неправда или самообман - это не аргумент, даже для самооправдания», - говорится в сообщении пресс-службы ПРП.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время съезда СПУ А.МОРОЗ назвал основной материальной причиной нынешнего политического кризиса борьбу разных кланов за контроль над газовыми потоками.

Он сказал, что в 2005 году Юлия ТИМОШЕНКО, находясь в должности председателя правительства, инициировала разрыв газового соглашения между Украиной и Россией, который предусматривал до 2009 года поставки в Украину газа по цене 50 дол. за кубометр. Лидер СПУ отметил, что целью таких действий была передача посредникам контроля за газовыми потоками ради получения сверхдоходов для олигархического клана Ю.ТИМОШЕНКО. При этом он отметил, что работу в этом направлении «клана ТИМОШЕНКО» продолжил «клан ЮЩЕНКО».