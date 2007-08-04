Партия Януковича подписала меморандум с партией Путина
Будут влиять на правительства своих стран...
Партия регионов Украины и партия «Единая Россия» подписали в субботу в Киеве меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает пресс-служба ПР, обе партии подтвердили плодотворное, взаимовыгодное партнерство в рамках заключенного 2005 году Соглашения о сотрудничестве.
В документе стороны выразили намерение и дальше продолжать взаимные консультации, согласовывать свои политические позиции, наладить сотрудничество на всех уровнях партийных структур.
“Партия регионов и партия «Единая Россия» подтвердили готовность активно сотрудничать и побуждать правительства наших стран к углублению стратегического партнерства России и Украины, расширения экономической кооперации”, - говорится в меморандуме.
Партия регионов и «Единая Россия» заявили о намерении активно влиять на правительства своих стран с целью развития общих гуманитарных, образовательных, социальных, культурных и спортивных проектов.
В рамках Большого договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией стороны согласились контролировать действия своей власти с целью недопущения входа своих стран в какие-либо международные военные структуры, которые угрожают национальной безопасности соседнего государства.