Партия регионов Украины и партия «Единая Россия» подписали в субботу в Киеве меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба ПР, обе партии подтвердили плодотворное, взаимовыгодное партнерство в рамках заключенного 2005 году Соглашения о сотрудничестве.

В документе стороны выразили намерение и дальше продолжать взаимные консультации, согласовывать свои политические позиции, наладить сотрудничество на всех уровнях партийных структур.

“Партия регионов и партия «Единая Россия» подтвердили готовность активно сотрудничать и побуждать правительства наших стран к углублению стратегического партнерства России и Украины, расширения экономической кооперации”, - говорится в меморандуме.

Партия регионов и «Единая Россия» заявили о намерении активно влиять на правительства своих стран с целью развития общих гуманитарных, образовательных, социальных, культурных и спортивных проектов.

В рамках Большого договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией стороны согласились контролировать действия своей власти с целью недопущения входа своих стран в какие-либо международные военные структуры, которые угрожают национальной безопасности соседнего государства.