Ахметов уже отказался от министерского портфеля
17:31, 04 августа 2007Политика
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На это есть Янукович?
Один из лидеров Партии регионов Ринат АХМЕТОВ не планирует работать в правительстве, а стремится остаться на работе в парламенте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.АХМЕТОВ сообщил журналистам перед началом презентации главной части предвыборного списка Партии регионов во дворце спорта в Киеве.
Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он после избрания в парламент пойти на работу в правительство Р.АХМЕТОВ сказал: «у меня нет планов работать в правительстве, я буду работать в парламенте».
На вопрос журналистов, почему он избрал именно седьмой номер списка Р.АХМЕТОВ ответил, что такое место ему определили коллеги по партии.
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