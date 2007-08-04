Ахметов уже отказался от министерского портфеля

Один из лидеров Партии регионов Ринат АХМЕТОВ не планирует работать в правительстве, а стремится остаться на работе в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.АХМЕТОВ сообщил журналистам перед началом презентации главной части предвыборного списка Партии регионов во дворце спорта в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он после избрания в парламент пойти на работу в правительство Р.АХМЕТОВ сказал: «у меня нет планов работать в правительстве, я буду работать в парламенте».

На вопрос журналистов, почему он избрал именно седьмой номер списка Р.АХМЕТОВ ответил, что такое место ему определили коллеги по партии.