Королевская: власть отбирает у украинцев не только хлеб, но и зрелища

Принятие изменений в закон о гастрольной деятельности фактически будет означать, что правительство вводит монополию государства в сфере культуры. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батькивщина), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время заседания, посвященного обсуждению законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, по ее словам, «приняв Налоговый кодекс, власть отобрала у людей возможность вести бизнес. Потом правительство нашло способ не исполнять решения судов по льготникам. Отобрав, таким образом, у десятков тысяч людей хлеб, власть решила забрать и зрелища».

Как отметила депутат, суть предлагаемого правительством законопроекта - обязать любого организатора культурного мероприятия, любого исполнителя, любой коллектив, в том числе и цирковой, брать в органах местной власти разрешение на проведение концерта и вносить за него предоплату.

Владислав ТРОИЦКИЙ - организатор фестиваля «Гогольфест», режиссер театра «Дах», в свою очередь заявил, что принятие этого законопроекта сделает любые гастроли, в том числе театральные, неоправданно рискованными. «С одной стороны, мы будем сталкиваться с запутанной разрешительной системой, в которой огромную роль будут играть вкусы тех или других чиновников, которые принимают решение на местах. Это создаст основание как для коррупции, так и для цензуры. С другой стороны - на плечи организаторов ляжет абсолютно неоправданная и неприемлемая финансовая нагрузка в виде предоплаты, которую немногие смогут себе позволить», - сказал он.

В результате, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, вся материальная нагрузка законопроекта ляжет на плечи конечного потребителя: «Артисты будут вынуждены сначала закладывать стоимость всех рисков в цену билетов, что приведет к их подорожанию минимум на 25-50%». По словам политика, стоимость нового сбора будет составлять 1-5% от предполагаемой суммы выручки за все выступления в том или другом городе. Причем местные власти могут не выдать разрешение на гастроли и при этом - не вернуть взнос.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, этот законопроект станет очередной кормушкой для чиновников. «Чиновники сами будут решать, требовать им 1% от выручки или все 5%. Это означает, например, что мэры и местные советы будут проводить концерты в поддержку своих кампаний, в том числе избирательных, практически бесплатно. А всем остальным придется платить: и за концерты в рамках избирательного процесса, и за концерты в поддержку благотворительных акций или международных мероприятий», - отмечает политик.

Генеральный директор - художественный руководитель капеллы «Думка» Евгений САВЧУК представлял на слушаниях интересы Министерства культуры. По его мнению, законопроект нуждается в существенной доработке. «Сбор в размере 5% должен устанавливаться только для зарубежных исполнителей. Украинские же артисты и творческие коллективы должны платить гораздо меньше. Средства, полученные в результате этого сбора, должны, в первую очередь, идти на развитие украинской культуры, на развитие гастрольной деятельности отечественных коллективов и исполнителей. Они не должны идти в общий котел бюджета, это будет несправедливо», - сказал он. Также, по его мнению, в законопроект необходимо внести поправку, которая обяжет сообщать зрителям во время продажи билетов, будет ли использоваться фонограмма. «Во многих странах использование фонограммы запрещено. Мы должны, если не запретить ее использование, то хотя бы обязать исполнителей честно предупреждать людей, какой именно продукт предлагается их вниманию», - сказал Е.САВЧУК.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что законопроект в такой форме принимать нельзя, поэтому будет создана рабочая группа, которая подготовит проект закона ко второму чтению.

«Дело не только в деньгах, которые правительство хочет отобрать у людей этим налогом. Кабмин фактически вводит монополию государства в сфере культуры. После принятия этого закона мы утратим Свободу культуры. Власть будет решать, что мы сможем увидеть и услышать, а что - нет», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.