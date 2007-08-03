Лавринович: досрочные выборы нужно признать недействительными уже сегодня
Ситуация доведена до предела
Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что досрочные парламентские выборы нужно признать недействительными уже сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
«Если руководствоваться исключительно нормами Конституции и законов Украины, то эти выборы нужно признать недействительными уже сегодня. Но мы понимаем, что речь идет о государстве, о том, что будет дальше в этой стране. Как и понимаем, что сегодня подменено право политическими договоренностями», – сказал министр.
Также А.ЛАВРИНОВИЧ выразил убеждение, что «правового выхода из этой ситуации нет».
«Она уже доведена до такого предела, в котором уже нет возможности соблюдения всех правовых норм», – сказал министр.