Сторонники Таможенного союза проведут акции в городах Украины

Общественные организации «Союз граждан Украины» и «Профсоюз граждан России» подписали в Киеве Меморандум о взаимодействии с целью проведения совместных мероприятий на территории двух стран.

На пресс-конференции в УНИАН член национального совета «Союза граждан Украины» Алексей НАТАЛЕНКО отметил, что организация создана 27 октября 2011 года с целью «оказания действенного влияния гражданского общества на восстановление полного суверенитета Украины».

По его словам, организация выступает за интеграцию Украины в Единое экономическое пространство, Евразийский и Таможенный союзы.

«Украина может иметь мощный двигатель развития экономики только являясь частью большой, устойчивой и, главное, самодостаточной экономической модели. Такая интеграция возможна в рамках Единого экономического пространства и Евразийского союза, идею которого мы сейчас активно продвигаем с помощью наших мероприятий», - сказал А.НАТАЛЕНКО.

По его словам, организация будет поддерживать «те шаги власти, которые направлены на восстановление полного суверенитета страны и активно критиковать шаги, которые ведут к утрате суверенитета».

Он сообщил, что первая совместная акция, направленная на присоединение Украины к Таможенному союзу, запланирована на 26 ноября в ряде городов Украины и России.

В свою очередь член центрального комитета «Профсоюза граждан России» Николай СТАРИКОВ отметил, что без Украины Таможенный союз не может быть полноценным образованием. «Я считаю, что «Союз граждан Украины» как организация, созданная рядовыми гражданами Украины, имеет полное право обратиться к руководству своей страны для того, чтобы попросить активнее вести процесс присоединения к Таможенному союзу», - сказал он.

По словам Н.СТАРИКОВА, организации договорились о создании «надгосударственной общественной организации», которая будет состоять из граждан Украины и России и будет называться» Союз граждан Украины и России».