Янукович отправляет Кузьмина с заданием в Брюссель?

В понедельник, 21 ноября, первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН проведет встречу с депутатами Европарламента в Брюсселе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина» со ссылкой на собственные источники в Европарламенте.

Приглашение на двухчасовую встречу распространяет секретариат группы социалистов и демократов от имени заместителя председателя фракции Ханнеса СВОБОДЫ. Как известно, эта группа подписала официальный меморандум о сотрудничестве с Партией регионов.

Письма с приглашением разосланы руководству всех фракций Европарламента. В них отмечается, что встреча будет проходить по просьбе самого Р.КУЗЬМИНА.

«Во время этой встречи КУЗЬМИН предоставит полную, но конфиденциальную информацию относительно продолжающихся производств против бывших высокопоставленных членов правительства Украины», - говорится в приглашении.

«Очевидно, что власть отправляет КУЗЬМИНА в Брюссель с одной -единственной целью: дезінформувати евродепутатов и в который раз оболгать лидера оппозиции, теперь уже за пределами страны», - считают в партии «Батьківщина».

«Дискредитированное Министерство иностранных дел, которое должно было бы формировать имидж страны, бездарно передало свои функции Генпрокуратуре. Это еще один признак тоталитарного государства, который строит ЯНУКОВИЧ, опираясь лишь на карательные органы», - заявляет пресс-служба партии «Батьківщина».