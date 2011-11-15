Верховная Рада закрылась до завтра

Вечернее заседание Верховной Рады закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, перед тем, как народные депутаты проголосовали за закрытие вечернего заседания, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что поступило заявление от трех фракций об объявлении перерыва в работе парламента на полчаса «для проведения консультаций».

В.ЛИТВИН посмеялся и сказал, что в такой ситуации необходимо закрыть вечернее заседание, чтобы фракции могли консультироваться до завтра.

После этого парламент проголосовал за закрытие вечернего заседания.