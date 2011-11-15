Пенитенциарная служба объяснила, почему не пустила к Тимошенко дочь

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения КАРР не имеет разрешения на участие в следственных действиях, поэтому не была допущена на свидание с матерью в СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отметили в пенитенциарной службе, сегодня для проведения следственных действий с Ю.ТИМОШЕНКО в Киевском СИЗО встречался следователь Главного следственного управления Государственной налоговой службы Украины.

"Следственные действия проводились непосредственно в камере следственного изолятора в присутствии адвоката арестованной Сергея ВЛАСЕНКО. Дочь Ю.ТИМОШЕНКО Е.КАРР на свидание с матерью в Киевский СИЗО допущена не была в связи с тем, что она имела разрешение на участие в процессе от Апелляционного суда г. Киева по первому уголовному делу в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, а в это время проводились следственные действия по второму уголовному делу, на что соответствующего письменного разрешения на участие в следственных действиях она не имела", - сообщили в пресс-службе, отметив, что "Е.КАРР был разъяснен порядок посещения своего подзащитного в такой ситуации, но она, не дождавшись окончания работы следователей, покинула Киевский СИЗО".