Нардеп увидела дефолт политический, очередь - за экономическим

Провал декриминализации статьи, по которой была осуждена лидер украинской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО, означает, что власть пришла к своему политическому дефолту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батькивщина), глава комитета по вопросам промышленной и регуляторной политике и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сегодня в сессионном зале был шанс восстановить баланс в политике. Был шанс у партии власти проголосовать наши поправки и освободить Ю.ТИМОШЕНКО. Это было нашим главным условием и главным требованием к закону по декриминализации. Сейчас мы понимаем, что власть демонстрирует полный политический дефолт», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, «действующей власти остается только одно – вести страну к полному экономическому дефолту, чтобы минимизировать свои политические риски».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что «данный законопроект касался не только Ю.ТИМОШЕНКО, но и многих других, несправедливо осужденных по политическим мотивам. Это еще одна демонстрация власти, насколько она боится своего народа».

«Власть и правящая партия еще раз доказали, что их единственный аргумент – политические репрессии. Они пытаются затянуть решение по Ю.ТИМОШЕНКО и принять его под Новый год», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом представитель БЮТ подчеркнула: «Мы будем бороться любыми методами для того, чтобы наш лидер Ю.ТИМОШЕНКО как можно быстрее вышла на свободу. Это – наша приоритетная задача».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 15 ноября, не поддержала поправку к президентскому законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» об исключении из Уголовного кодекса статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), по которой бывший премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО осуждена к семи годам лишения свободы. За эту поправку проголосовали только 147 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.