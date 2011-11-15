Чернобыльцы уверяют, что нашли взаимопонимание с Добкиным

Чернобыльцы Харьковской области нашли взаимопонимание с руководством Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил председатель Харьковской областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украина» Анатолий ВИННИК после встречи инициативной группы чернобыльцев с председателем ОГА Михаилом ДОБКИНЫМ, на которой обсуждались вопросы выплат чернобыльцам назначенных пенсий.

«Мы обратились к губернатору Харьковской области М.ДОБКИНУ, чтобы он выслушал наши проблемы. Встреча состоялась. Мы понимаем, что чернобыльские проблемы зависят от центральной власти - Кабинета министров, Верховной Рады и Пенсионного фонда Украины. Но в лице М.ДОБКИНА мы в очередной раз получили полное понимание и поддержку», - сказал он.

По словам председателя городского комитета ветеранов Чернобыля Владимира ПРОСКУРИНА, губернатор заверил чернобыльцев, что никаких противоправных действий в отношении них в Харьковской области не будет.

«По слухам, собираются пересматривать все пенсионные дела чернобыльцев, которые выиграли суды, несмотря на то, что сроки обжалования этих решений прошли. На встрече с губернатором Харьковской области М.ДОБКИНЫМ мы получили заверение в том, что таких противоправных действий в Харьковской области не будет. Такое решение нас полностью удовлетворяет и в очередной раз показывает то, чем мы гордились всегда: отношение органов власти к харьковским чернобыльцам как всегда на высоте», - отметил В.ПРОСКУРИН.

Инициативная группа чернобыльцев обратилась к М.ДОБКИНУ с просьбой проконтролировать соблюдение всех пунктов Меморандума, который чернобыльские организации Украины подписали с правительством.

В свою очередь, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь ШУРМА сообщил журналистам, что М.ДОБКИН сегодня обсудит с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, первым вице-премьер-министром Андрей КЛЮЕВЫМ и председателем Пенсионного фонда Украины Борисом ЗАЙЧУКОМ вопрос выплаты в Харьковской области назначенных чернобыльцам пенсий.

И.ШУРМА подчеркнул, что «Харьковская облгосадминистрация придерживается принципиальной позиции - решения судов обязательно должны исполняться, и отменять их нельзя».

При этом он отметил, что вопрос выплаты пенсий чернобыльцам контролируется на уровне центральных органов власти.

«Никогда облгосадминистрация не позволит себе антиконституционных действий. Другой вопрос - кто отвечает за исполнение судебных решений. В вопросе выплаты пенсий чернобыльцам по решению судов ХОГА и Главное управление Пенсионного фонда в Харьковской области исполняют лишь делегированные функции. Все организационные решения принимаются на уровне центральных органов власти, поэтому львиная доля поставленных чернобыльцами вопросов должна решаться в Киеве», - сказал И.ШУРМА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове около 300 представителей чернобыльских организаций зашли в помещение регионального управления Пенсионного фонда Украины и требовали выплатить им пенсии в размерах, предусмотренных законодательством и согласно решениям судов. Чернобыльцы требовали запретить Пенсионному фонду пересматривать решения судов о назначении им пенсий, а также вносить коррективы в определенные законом размеры пенсий.

Участники акции протеста заявили, что будут находиться в помещении ведомства, пока власть не выполнит их требований.

С начала 2011 года судами Украины принято решение о взыскании с органов Пенсионного фонда средств в интересах 2,5 млн. пенсионеров, в частности, чернобыльцев и детей войны. Всего за 10 месяцев со счетов ПФУ взыскано по решениям судов 5,9 млрд. грн.

Вчера, 14 ноября, в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в областное управление Пенсионного фонда Украины и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Н.АЗАРОВА. Сегодня 41 активист акции объявил голодовку.