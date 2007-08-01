10 партий, которые войдут в НУ-НС, должны решить, станут ли они единой партией

Завтра после съездов десяти партий планируется подписать соглашение о создании блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сказал лидер НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО после заседания политсовета партии.

«Подписание запланировано на завтра после съездов все 10 партий, которые принимают участие в создании этого блока», - сказал он.

Он отметил, что сегодня на заседании политсовета НСНУ были оговорены все вопросы создания блока НУ-НС.

Политик подчеркнул, что завтра после съезда «Наша Украина» будет готова к подписанию соответствующего соглашения.

По словам лидера НУ, также на политсовете принято решение предложить съезду НСНУ определиться относительно необходимости создания единой демократической партии до конца этого года.

Он заверил, что завтра такое решение также будет принято на съезде, и добавил, что такие же решения должны принять и остальные 9 партий.

В.КИРИЛЕНКО сообщил, что список от «Нашей Украины» будет состоять из людей, которые прошли «борьбу» и основывается на списке, который принимался на предыдущих этапах съезда «Нашей Украины» после принятия указов Президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

Он отметил, что руководство партии исходит из того, что в списке должны быть представлены представители всех областей, чтобы в случае избрания работать в интересах своего региона.