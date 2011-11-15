Кравчук: без Украины Российская империя не состоится, и Европа это знает

Первый президент независимой Украины Леонид КРАВЧУК считает, что интеграция Украины в Европу выгодна последней как по экономическим, так и политическим причинам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом он заявил в эфире канала.

С экономической точки зрения, "Украина – это колоссальный рынок для Европы, прекрасные земли и решение продовольственной проблемы".

Что касается политики, то "Европа абсолютно точно знает: если Украина с Европой, то Российская империя не состоится. Как только Украина пойдет в объятия России, восточный вектор политики Европы станет очень слабым. То есть, существуют шансы реализовать имперские амбиции России. И тогда произойдет то, что было: противостояние, гонка вооружений и все такое. Это колоссальные затраты и колоссальная опасность, которая грозит миру. Европа это прекрасно понимает", – отметил Л.КРАВЧУК.