Лавринович считает указ Ющенко теоретически законным

Начало избирательной кампании зависит от решения, которое должна принять Центральная избирательна комиссия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, комментируя сегодняшний указ президента.

«Если считать абстрактно теоретически этот указ законным, то завтра появляется право у политических партий выдвигать своих кандидатов и ЦИК может огласить о начале избирательной кампании. Практически завтра мы увидим решение ЦИК, если оно будет», - отметил министр.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ ушел от конкретного ответа на вопрос, считает ли Минюст указ Президента законным, дав понять, что у министерства есть сомнения по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, глава государства своим указом от 31 июля внес технические изменения в свой последний указ о назначении досрочных парламентских выборов. Указ был подписан 31 июля, а сегодня он опубликован в официальном вестнике Президента. Таким образом, этот указ вступает в силу с сегодняшнего дня. По словам заместителя главы Секретариата Марины СТАВНИЙЧУК, издание нового указа связано с тем, что в соответствии с нормами законов досрочные парламентские выборы должны состояться через 60 дней после решения Президента о роспуске парламента. Также М.СТАВНИЙЧУК отметила, что целью издания нового указа является согласование вопросов, которые были возникли в связи с неоднозначностью начала избирательного процесса. Теперь, по словам М.СТАВНИЙЧУК, новым указом четко определена дата начала избирательного процесса и закреплено, что он начинается 2 августа.