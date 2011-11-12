Под СИЗО пришли сторонники Тимошенко

Возле Лукьяновского СИЗО в Киеве проходит митинг в поддержку экс-премьера Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимает участие около 100 человек, преимущественно пожилого возраста, которые держат флаги партии «Батьківщина», свечи и воздушные шарики красного и белого цветов. Время от времени участники митинга выкрикивают лозунг: «Банду - геть!».

Киевская городская организация "Батьківщины" организовала акцию в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО по случаю 100 дней его содержания под стражей.

Выступая перед участниками митинга, народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО держат под стражей исключительно из-за того, что «власть боится Президента, потому что ЯНУКОВИЧ украл у нее (Ю.ТИМОШЕНКО) победу на президентских выборах» .

Депутат также призвал митингующих продолжать борьбу за освобождение Ю.ТИМОШЕНКО из-за решетки и за «освобождение Украины от оккупационного режима».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО была арестована 5 августа. 11 октября Печерский райсуд Киева приговорил ее к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.